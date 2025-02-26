Зеленский: Украина сохранит максимальный состав армии при любых обстоятельствах

Президент Владимир Зеленский заявил, что при любых обстоятельствах будет сохранять максимальный количественный состав армии, необходимый Украине для защиты своих интересов.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами

Прямая речь: "Мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят. Мы верим в нашу армию. И это будет одной из главных гарантий безопасности. Поэтому в любом случае я сохраню максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов".

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Детали: Также Зеленский отметил, что Украина обсуждает с партнерами возможность направления их войск после завершения войны с Россией. По его словам, сейчас среди партнеров существуют разные взгляды относительно количества военных, которые могут быть отправлены в Украину.

Напомним: