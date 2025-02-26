Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский: Украина сохранит максимальный состав армии при любых обстоятельствах

Анастасия ПроцСреда, 26 февраля 2025, 16:46
Зеленский: Украина сохранит максимальный состав армии при любых обстоятельствах
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что при любых обстоятельствах будет сохранять максимальный количественный состав армии, необходимый Украине для защиты своих интересов.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами

Прямая речь: "Мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят. Мы верим в нашу армию. И это будет одной из главных гарантий безопасности. Поэтому в любом случае я сохраню максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов".

Реклама:

Детали: Также Зеленский отметил, что Украина обсуждает с партнерами возможность направления их войск после завершения войны с Россией. По его словам, сейчас среди партнеров существуют разные взгляды относительно количества военных, которые могут быть отправлены в Украину.

Напомним:

  • Во время общения со СМИ Зеленский заявил, что окончание войны и боевых действий будет возможным только когда Украина получит гарантии безопасности, которые будут свидетельствовать, что война не начнется снова.

Зеленскийармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский заявил, что в соглашении о недрах с США нет положений о "долге" Украины
фото, обновлено Оккупанты ударили по Константиновке – убили 5 и ранили 11 человек
СМИ: В Штатах отменили встречу с руководителями дипломатии ЕС
Публикуем полный текст "Соглашения о минералах" между Украиной и США
видеоВ Румынии арестовали пророссийского экс-кандидата в президенты
фото, видео Кандидат в президенты Польши устроил провокацию во Львове и угрожал Садовому
Все новости...
Зеленский
Зеленский поедет на саммит по европейской безопасности в Британии
Зеленский хочет обсудить с Трампом гарантии безопасности в рамках соглашения о недрах
Северная Европа и страны Балтии "более с позитивом" воспринимают идею о контингенте в Украине – Зеленский
Последние новости
17:33
Начинает работу посол Украины в Венгрии: должность была вакантной более двух лет
17:31
Поддержка Украины и переговоры с Москвой: Зеленский рассказал, о чем спросит Трампа
17:28
Швеция изготовила для Украины две большие газовые турбины
17:17
"РФ часто не довозит людей": в Коордштабе рассказали, как формируются списки на обмен пленных
17:15
Акции производителя оружия Rheinmetall за три года подорожали в 10 раз
17:13
Россияне атаковали дроном Херсонщину: погиб мужчина
17:05
Украина получит 700 миллионов евро на разминирование от партнеров - Минобороны
16:52
Рада приняла закон о признании результатов обучения украинских детей за границей: что изменится
16:51
Зеленский поедет на саммит по европейской безопасности в Британии
16:49
Украинцы в прошлом году совершили более 3,6 млрд платежных операций в пределах страны: какая это сумма
Все новости...
Реклама:
Реклама: