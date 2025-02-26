Кротевич покидает должность начальника штаба бригады "Азов"

Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов".

Источник: пресс-служба "Азова"

Дословно "Азов": "Друг "Тавр" участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. В 2021 году он возглавил штаб "Азова". После начала полномасштабного вторжения "Тавр" участвовал в управлении обороной Мариуполя и был надежным помощником командира.

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После возвращения из плена в сентябре 2022 года, друг "Тавр" начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". Он принял действенное участие в расширении "Азова" и координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении, во время летнего контрнаступления 2023 года".

Детали: В пресс-службе уточняют, что вернувшись к исполнению обязанностей начальника штаба бригады, "Тавр" прилагал значительные усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.

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В бригаде не уточняют причин, по которым он покидает должность.

Что предшествовало:

В июне 2024 года Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, обвинив его в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. В результате Содоль был уволен с должности, а обязать ГБР открыть уголовное дело удалось в сентябре 2024 года.