Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Кротевич покидает должность начальника штаба бригады "Азов"

Татьяна ОлейникСреда, 26 февраля 2025, 18:23
Кротевич покидает должность начальника штаба бригады Азов
Фото - пресс-служба "Азова"

Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов".

Источник: пресс-служба "Азова"

Дословно "Азов": "Друг "Тавр" участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС, прилагал усилия для развития подразделения. В 2021 году он возглавил штаб "Азова". После начала полномасштабного вторжения "Тавр" участвовал в управлении обороной Мариуполя и был надежным помощником командира.

Реклама:

После возвращения из плена в сентябре 2022 года, друг "Тавр" начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". Он принял действенное участие в расширении "Азова" и координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении, во время летнего контрнаступления 2023 года".

Детали: В пресс-службе уточняют, что вернувшись к исполнению обязанностей начальника штаба бригады, "Тавр" прилагал значительные усилия для обеспечения успешной обороны и контрнаступательных действий "Азова" на Кременском и Торецком направлениях.

РЕКЛАМА:

В бригаде не уточняют причин, по которым он покидает должность.

Что предшествовало:

В июне 2024 года Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, обвинив его в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. В результате Содоль был уволен с должности, а обязать ГБР открыть уголовное дело удалось в сентябре 2024 года.

Азовармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кротевич покидает должность начальника штаба бригады "Азов"
Поддержка Украины и переговоры с Москвой: Зеленский рассказал, о чем спросит Трампа
Зеленский: Украина сохранит максимальный состав армии при любых обстоятельствах
Зеленский заявил, что в соглашении о недрах с США нет положений о "долге" Украины
фото, обновлено Оккупанты ударили по Константиновке – убили 5 и ранили 11 человек
СМИ: В Штатах отменили встречу с руководителями дипломатии ЕС
Все новости...
Азов
Осуществили мечту защитницы Мариуполя: украинские полярники подняли над Антарктидой флаг "Азова"
Россия не хочет обменивать пленных "азовцев" и морпехов – Коордштаб
Командир ''Азова'': Какие бы заявления ни делали иностранные политики, последнее слово – за фронтом
Последние новости
18:55
Россияне ранили двух человек на Никопольщине
18:55
Трамп говорит, что Зеленский 28 февраля приедет в США подписать соглашение о недрах
18:42
США в ВТО впервые воздержались от осуждения агрессии России в Украине – Reuters
18:39
Притязания в ЛНУ: полиция начала проверку обвинений относительно преподавателя факультета журналистики
18:23
Кротевич покидает должность начальника штаба бригады "Азов"
18:20
В Киевской области "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: гибель супругов подтвердили коллеги
17:58
СМИ: спецслужба Бельгии подверглась масштабному взлому со стороны китайских хакеров
17:55
Регистрация на НМТ-2025: как создать персональный кабинет и какие документы собрать
17:54
НБУ опроверг информацию о разрешении на смену собственника БТА банка
17:33
фотоНачинает работу посол Украины в Венгрии: должность была вакантной более двух лет
Все новости...
Реклама:
Реклама: