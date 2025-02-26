Ірина Цибух отримала звання "Героя України" посмертно
Середа, 26 лютого 2025, 19:59
Парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух отримала посмертно звання "Героя України".
Джерело: указ на сайті Офісу президента
Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
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Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЦИБУХ Ірині Володимирівні – громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно)".
Знати більше: "Ірина "Чека" Цибух: У 2014 нашим вразливим місцем був схід. Зараз, дай Боже, щоб ним не стали мої однокласники у Львові"
Що передувало:
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- У листопаді 2023 року Ірина "Чека" Цибух здобула відзнаку Президента України – орден "За заслуги" III ступеня, а в березні 2024 року стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".
- За шість днів до загибелі останньому пості у X Ірина писала: "У мене скоро ДН і я пишаюсь, що дожила до 26". Але до свого 26-річчя "госпітальєрка" не дожила два дні – 29 травня 2024 року вона загинула під час ротації на Харківщині.
- У червні 2024 року Зеленський нагородив Ірину орденом "За мужність" ІІІ ступеня.