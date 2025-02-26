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Ирина Цыбух получила звание "Героя Украины" посмертно

Татьяна ОлейникСреда, 26 февраля 2025, 19:59
Ирина Цыбух получила звание Героя Украины посмертно
Ирина Цыбух. Фото Дмитрия Ларина, УП

Парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух получила посмертно звание "Героя Украины".

Источник: указ на сайте Офиса президента

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

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Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЦИБУХ Ирине Владимировне – общественному деятелю, руководителю экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры" (посмертно)".

Знать больше: "Ирина "Чека" Цыбух: В 2014 году нашим уязвимым местом был восток. Сейчас, дай Бог, чтобы им не стали мои одноклассники во Львове"

Что предшествовало:

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  • В ноябре 2023 года Ирина "Чека" Цыбух получила награду Президента Украины – орден "За заслуги" III степени, а в марте 2024 года стала лауреатом премии "УП 100. Сила женщин".
  • За шесть дней до гибели в последнем посте в X Ирина писала: "У меня скоро ДН и я горжусь, что дожила до 26". Но до своего 26-летия "госпитальерка" не дожила два дня – 29 мая 2024 года она погибла во время ротации на Харьковщине.
  • В июне 2024 года Зеленский наградил Ирину орденом "За мужество" III степени.

Офис президентанаградыВооруженные силы
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