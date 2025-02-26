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Зеленський зробив бригадними генералами двох заступників Сирського

Валентина РоманенкоСереда, 26 лютого 2025, 20:29
Зеленський зробив бригадними генералами двох заступників Сирського
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадних генералів двом полковникам, які обіймають посади заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Джерело: укази глави держави на офіційному сайті

Деталі: Військове звання бригадного генерала присвоєно Олегу Апостолу та Андрію Лебеденку.

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Що передувало: Досвідченого командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковника Олега Апостола Зеленський призначив заступником головкома в листопаді 2024 року.

Андрій Лебеденко став на таку посаду в лютому 2024-го. Тоді Зеленський зазначав, що його напрямок – це інновації, технологічний компонент армії та бойових систем.

Збройні силиЗеленський
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