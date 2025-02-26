Зеленский сделал бригадными генералами двух заместителей Сырского
Среда, 26 февраля 2025, 20:29
Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадных генералов двум полковникам, которые занимают должности заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
Источник: указы главы государства на официальном сайте
Детали: Воинское звание бригадного генерала присвоено Олегу Апостолу и Андрею Лебеденко.
Реклама:
Что предшествовало: Опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола Зеленский назначил заместителем главкома в ноябре 2024 года.
Андрей Лебеденко стал на такую должность в феврале 2024-го. Тогда Зеленский отмечал, что его направление - это инновации, технологический компонент армии и боевых систем.