Зеленский сделал бригадными генералами двух заместителей Сырского

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадных генералов двум полковникам, которые занимают должности заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Источник: указы главы государства на официальном сайте

Детали: Воинское звание бригадного генерала присвоено Олегу Апостолу и Андрею Лебеденко.

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Что предшествовало: Опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола Зеленский назначил заместителем главкома в ноябре 2024 года.

Андрей Лебеденко стал на такую должность в феврале 2024-го. Тогда Зеленский отмечал, что его направление - это инновации, технологический компонент армии и боевых систем.