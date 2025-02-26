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Зеленский сделал бригадными генералами двух заместителей Сырского

Валентина РоманенкоСреда, 26 февраля 2025, 20:29
Зеленский сделал бригадными генералами двух заместителей Сырского
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадных генералов двум полковникам, которые занимают должности заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Источник: указы главы государства на официальном сайте

Детали: Воинское звание бригадного генерала присвоено Олегу Апостолу и Андрею Лебеденко.

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Что предшествовало: Опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола Зеленский назначил заместителем главкома в ноябре 2024 года.

Андрей Лебеденко стал на такую должность в феврале 2024-го. Тогда Зеленский отмечал, что его направление - это инновации, технологический компонент армии и боевых систем.

Вооруженные силыЗеленский
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