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Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 28 лютого

Тетяна ОлійникСереда, 26 лютого 2025, 21:11
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 28 лютого
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до перемовин із США 28 лютого.

Джерело: звернення Зеленського 26 лютого

Пряма мова: "Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру".

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Деталі: Глава держави додав, що його команда аналізує, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів. За його словами: "що незамінне, що можна замінити".

"Ми працюємо так, щоб українські позиції були захищені в будь-якому разі. І це одна з ключових умов для необхідної нам дипломатії – для правильної дипломатії, яка гарантуватиме Україні мир", – зазначає президент.

Що передувало: 

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  • Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про розробку корисних копалин в Україні.
  • Зеленський повідомляв, що його візит до США може відбутись 28 лютого.
  • Він казав, що у Вашингтоні прагне обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.

ЗеленськийТрамппереговори
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