Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 28 лютого

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до перемовин із США 28 лютого.

Джерело: звернення Зеленського 26 лютого

Пряма мова: "Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру".

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Деталі: Глава держави додав, що його команда аналізує, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів. За його словами: "що незамінне, що можна замінити".

"Ми працюємо так, щоб українські позиції були захищені в будь-якому разі. І це одна з ключових умов для необхідної нам дипломатії – для правильної дипломатії, яка гарантуватиме Україні мир", – зазначає президент.

Що передувало:

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Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про розробку корисних копалин в Україні.

Зеленський повідомляв, що його візит до США може відбутись 28 лютого.

Він казав, що у Вашингтоні прагне обговорити рамкову угоду про корисні копалини та гарантії безпеки від США з Дональдом Трампом.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.