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Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом 28 февраля

Татьяна ОлейникСреда, 26 февраля 2025, 21:11
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом 28 февраля
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится к переговорам с США 28 февраля.

Источник: обращение Зеленского 26 февраля

Прямая речь: "Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру".

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Детали: Глава государства добавил, что его команда анализирует, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров. По его словам: "что незаменимо, что можно заменить".

"Мы работаем так, чтобы украинские позиции были защищены в любом случае. И это одно из ключевых условий для необходимой нам дипломатии – для правильной дипломатии, которая будет гарантировать Украине мир", – отмечает президент.

Что предшествовало:

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  • Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения о разработке полезных ископаемых в Украине.
  • Зеленский сообщал, что его визит в США может состояться 28 февраля.
  • Он говорил, что в Вашингтоне стремится обсудить рамочное соглашение о полезных ископаемых и гарантии безопасности от США с Дональдом Трампом.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

ЗеленскийТрамппереговоры
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