Премьер Италии назвала членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что самыми эффективными гарантиями безопасности для Украины является ее членство в НАТО.
Источник: заявление Мелони по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Риме 26 февраля, пишет "Европейская правда"
Детали: Мелони рассказала, что, среди прочего, обсудила со шведским коллегой усилия, направленные на то, "чтобы заложить основы справедливого и прочного мира в Украине".
"Этой цели можно достичь только при условии предоставления Киеву адекватных гарантий безопасности, чтобы то, что мы видели в течение последних трех лет, не повторилось, и чтобы европейские страны, которые испытывают наибольшую угрозу, могли взамен чувствовать себя в безопасности", – отметила глава правительства Италии.
Она отметила, что такие гарантии "должны быть реализованы в контексте Атлантического альянса".
"Поэтому я считаю, что это лучшая структура для обеспечения мира, который не является ни хрупким, ни временным, и который именно предотвращает риск того, что Европа может вскоре снова скатиться в драму войны", – отметила Мелони.
По ее словам, другие решения относительно гарантий безопасности "кажутся мне более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными".
Премьер Италии, которая наладила хорошие отношения с Дональдом Трампом, в последние недели сдержанно комментировала усилия его администрации по "завершению войны" России против Украины.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп 26 февраля заявил, что в рамках будущего соглашения о "прекращении войны" в Украине он исключает возможность ее членства в НАТО. Он также сказал, что причиной полномасштабного вторжения России в Украину якобы стал Альянс, а именно – обещание, что Украина когда-то станет его членом.
- Ранее министр обороны США Пит Гегсет также исключил членство Украины в НАТО как часть "мирного урегулирования" войны.
- Украина тем временем продолжает настаивать, что не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом Альянсе.