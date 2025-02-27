Умєров призначив екскомандувача Об’єднаних сил заступником начальника Генштабу
Міністр оборони Рустем Умєром за погодженням із главою держави призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Анталолія Баргилевича
Джерело: міністр у Facebook
Деталі: Умєров повідомив, що наказ підписано 27 лютого, за погодженням з президентом України.
Вказано, що на новій посаді Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.
Пряма мова Умєрова: "Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до командувача Об’єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".
Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави".
Що передувало: Указом від 26 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.