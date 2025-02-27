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Умєров призначив екскомандувача Об’єднаних сил заступником начальника Генштабу

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 лютого 2025, 10:57
Умєров призначив екскомандувача Об’єднаних сил заступником начальника Генштабу
Андрій Гнатов. фото з Facebook Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєром за погодженням із главою держави призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Анталолія Баргилевича

Джерело: міністр у Facebook

Деталі: Умєров повідомив, що наказ підписано 27 лютого, за погодженням з президентом України.

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Вказано, що на новій посаді Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Пряма мова Умєрова: "Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до командувача Об’єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".

Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави".

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Що передувало: Указом від 26 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.

ГенштабЗбройні силиУмєров Рустем
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