Умеров назначил экс-командующего Объединенных сил замначальника Генштаба

Министр обороны Рустем Умером по согласованию с главой государства назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Анталолия Баргилевича

Источник: министр в Facebook

Детали: Умеров сообщил, что приказ подписан 27 февраля по согласованию с президентом Украины.

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Указано, что на новой должности Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

Прямая речь Умерова: "Господин Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях - от командира бригады морской пехоты до командующего Объединённых сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток".

Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства".

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Что предшествовало: Указом от 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины.