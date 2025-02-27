Оператор БПЛА Віктор "Саба" Стельмах отримав звання "Героя України" посмертно

Молодший сержант Віктор Стельмах з позивним "Саба", який прославився як один із найкращих операторів БПЛА у 68-й бригаді, отримав посмертно звання "Героя України".

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

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Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Стельмаху Віктору Миколайовичу – молодшому сержанту (посмертно)".

Нагадаємо:

18 жовтня 2024 року на фронті загинув молодший сержант Віктор Стельмах з позивним "Саба", якого вважали одним з найкращих операторів БПЛА у бригаді.

Воїн загинув на Покровському напрямку.

"Саба" був головним героєм репортажу УП з лінії Купʼянськ-Лиман у серпні 2023. Тоді його 68 бригада успішно відбивала наступ росіян з боку Луганської області.

Журналісти "Української правди" провели з його екіпажем добу на позиціях.

Дивитися: "Бодя, готуй осколочний". Репортаж з лінії Куп'янськ – Лиман, яку намагаються прорвати росіяни