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Оператор БПЛА Виктор "Саба" Стельмах получил звание "Героя Украины" посмертно

Анастасия Проц, Ольга КириленкоЧетверг, 27 февраля 2025, 11:46
Оператор БПЛА Виктор Саба Стельмах получил звание Героя Украины посмертно
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО УП

Младший сержант Виктор Стельмах с позывным "Саба", который прославился как один из лучших операторов БПЛА в 68-й бригаде, получил посмертно звание "Героя Украины".

Источник: указ на сайте Офиса президента

Дословно: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

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Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Стельмаху Виктору Николаевичу - младшему сержанту (посмертно)".

Напомним:

  • 18 октября 2024 года на фронте погиб младший сержант Виктор Стельмах с позывным "Саба", которого считали одним из лучших операторов БПЛА в бригаде.
  • Воин погиб на Покровском направлении.
  • "Саба" был главным героем репортажа УП с линии Купянск-Лиман в августе 2023 года. Тогда его 68 бригада успешно отражала наступление россиян со стороны Луганской области.
  • Журналисты "Украинской правды" провели с его экипажем сутки на позициях.

Смотреть: "Бодя, готовь осколочный". Репортаж с линии Купянск - Лиман, которую пытаются прорвать россияне

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