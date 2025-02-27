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Буданов: Росія почала методичну роботу з розхитування ситуації в Україні восени 2023

Степан ГафткоЧетвер, 27 лютого 2025, 12:14
Буданов: Росія почала методичну роботу з розхитування ситуації в Україні восени 2023
Фото з Facebook Кирила Буданова

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у своєму інтерв'ю зазначив, що росіяни розпочали розхитувати політичну ситуацію в Україні ще восени 2023 року і продовжують робити це й досі.

Джерело: інтерв'ю Буданова "Укрінформу"

Пряма мова: "Тут, як-то кажуть, багато факторів впливає на це (на розхитування політичної ситуації в Україні – ред.), але така методична робота, вона ж почалася восени 2023 року, саме направлена на підготовку до, як-то кажуть, посіювання недовіри до влади, це середина 2023 року".

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Деталі: Начальник розвідки заявив, що треба визнати: така методична робота росіян триває вже кілька років.

На запитання журналістів про те, чи користується ворог тим, що суспільство втомилось від війни, очільник ГУР відповів, що "утомлене суспільство оживає, прокидається виключно тоді, коли є перемоги. Коли перемог немає – хоч що б ти робив, нічого не допоможе". 

Буданов підкреслив, що для підтримки суспільства необхідні перемоги – "дипломатичні, політичні, суспільні, воєнні".

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Нагадаємо: 

  • У ГУР 21 лютого повідомили, що Кремль дав вказівку активізувати спроби посіяти зневіру серед українців, дестабілізувати ситуацію в країні та дискредитувати Україну в очах партнерів.

ГУРросійсько-українська війнаБуданов
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