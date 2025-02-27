Буданов: Россия начала методическую работу по расшатыванию ситуации в Украине осенью 2023 года

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в своем интервью отметил, что россияне начали расшатывать политическую ситуацию в Украине еще осенью 2023 года и продолжают делать это до сих пор.

Источник: интервью Буданова "Укринформу"

Прямая речь: "Здесь, как говорится, много факторов влияет на это (на расшатывание политической ситуации в Украине – ред.), но такая методическая работа, она же началась осенью 2023 года, именно направлена на подготовку к, как говорится, посеву недоверия к власти, это середина 2023 года".

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Детали: Начальник разведки заявил, что надо признать: такая методическая работа россиян продолжается уже несколько лет.

На вопрос журналистов о том, пользуется ли враг тем, что общество устало от войны, глава ГУР ответил, что "уставшее общество оживает, просыпается исключительно тогда, когда есть победы. Когда побед нет – что бы ты ни делал, ничего не поможет".

Буданов подчеркнул, что для поддержки общества необходимы победы – "дипломатические, политические, общественные, военные".

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Напомним: