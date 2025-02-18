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Війна 2025

У Кремлі кажуть, що Путін готовий до переговорів з Зеленським, але "є проблеми"

Анастасія ПроцВівторок, 18 лютого 2025, 12:15
У Кремлі кажуть, що Путін готовий до переговорів з Зеленським, але є проблеми
Ілюстративне фото: Getty Images

Прессекретар правителя Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер РФ готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, однак "фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності Зеленського".

Джерело: Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Деталі: За словами Пєскова, Путін нібито "неодноразово говорив, що за необхідності він буде готовий вести переговори із Зеленським".

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Пряма мова: "Путін сам неодноразово говорив, що за необхідності він буде готовий вести переговори із Зеленським. Водночас юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з урахуванням реальності, яка вказує на можливість оскарження легітимності самого Зеленського. Також про це неодноразово звучали заяви Путіна."

Передісторія:

  • Раніше в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям.
  • Згодом у Кремлі заявили, що незважаючи на "проблеми з точки зору легітимності" Зеленського, Москва нібито все одно відкрита для переговорів.
  • 6 лютого Зеленський заявив, що готовий до перемовин з Путіним тоді, коли буде розуміння щодо закінчення війни. Водночас президент висловив думку, що Путін боїться розмовляти з ним про закінчення війни. 
  • 9 лютого Зеленський заявив, що готовий до зустрічі та переговорів із Путіним, якщо розумітиме, що США та Європа "не кинуть" Україну.

Нагадаємо:

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  • Восени 2022 року, коли Росія закріпила у своїй конституції анексію чотирьох українських областей, Україна ввела заборону на прямі переговори з Путіним.
  • Також українське законодавство забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні дуже важливі, але вони можуть відбутися лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

ПутінЗеленський
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