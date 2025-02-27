Лукашенко говорит, что вопрос Украины без Украины решать не будут

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос об окончании войны в Украине без нее никто решать не будет.

Источник: интервью Лукашенко, которое цитирует госагентство "Белта"

Детали: Лукашенко спросили, что ему рассказывал Путин о переговорах с США.

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Прямая речь Лукашенко: "...Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе.

Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет".

Что этому предшествовало:

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