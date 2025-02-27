Лукашенко говорит, что вопрос Украины без Украины решать не будут
Четверг, 27 февраля 2025, 14:43
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос об окончании войны в Украине без нее никто решать не будет.
Источник: интервью Лукашенко, которое цитирует госагентство "Белта"
Детали: Лукашенко спросили, что ему рассказывал Путин о переговорах с США.
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Прямая речь Лукашенко: "...Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе.
Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет".
Что этому предшествовало:
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- 14 февраля специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркивал необходимость прямых переговоров между лидерами России и Украины.
- 18 февраля пресс-секретарь правителя России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".
- 19 февраля Путин заявил, что ему доложили об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, и выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.