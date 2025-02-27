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Буданов прокоментував інтерв’ю Наєва: інормацію про плани нападу РФ оприлюднили ще в 2021 році

Степан ГафткоЧетвер, 27 лютого 2025, 15:00
Буданов прокоментував інтерв’ю Наєва: інормацію про плани нападу РФ оприлюднили ще в 2021 році
Фото з Facebook Кирила Буданова

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ще восени 2021 року у США він показав схему, напрямки та кількість сил, якими Росія нападе на Україну.  

Джерело: інтерв'ю Буданова "Укрінформу"

Пряма мова: "Приблизно в жовтні 2021 року було таке інтерв’ю в Сполучених Штатах, коли я показав схему – як буде, якими силами, за якими напрямками відбуватиметься напад. Це на той момент була вже оприлюднена інформація".

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Деталі: Коментуючи запитання журналістів про нещодавнє інтерв'ю генерала Наєва "Українській правді", в якому він заявив, що не мав інформації про повномасштабне вторгнення РФ, Буданов відповів, що станом на 2021 рік розвідка вже оприлюднила дані про напрямки та способи російського наступу на Україну.

"Розумієте, якщо ми щось оприлюднили, значить, точно це все (інформація щодо вторгнення – ред.) всюди проходило до того моменту. Нагадую ще раз: це був жовтень (інтерв'ю Буданова, в якому він розповів про майбутній наступ РФ – ред.), можна подивитися точно, тепер у відкритих джерелах є змога знайти", –  підкресли начальник ГУР.

Передісторія:

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Читайте також: Генерал Наєв: У військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 розпочнеться наступ Росії.

БудановГУРросійсько-українська війна
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