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Путін готує напад на південь і схід України у 2022-му – розвідка

Неділя, 21 листопада 2021, 07:58
Путін готує напад на південь і схід України у 2022-му – розвідка
Володимир Путін, фото AFP/Getty Images

РФ сконцентрувала понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів з Україною: готується атакувати до кінця січня–початку лютого.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times

Деталі: Очільник ГУР зазначив, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з наступними десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріупулі та меншим вторгненням через Білорусь.

За словами Буданова, масштабні російські військові навчання "Захід-2021" показали, що Москва може одночасно перекинути понад 3500 військовослужбовців повітряно-десантних і спеціальних операцій.

Кремль планує напад, який має стати значно масштабнішим за будь які дії російських військ з 2014 року.

Київ наразі прораховує різні сценарії, як саме може розвиватися потенційна атака Росії, враховуючи, що країна оточена чисельними російськими тактичними групами.

 

Прогнози українських військових щодо ймовірної атаки Росії

У п’ятницю новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що поки точно невідомо, чи прийняв Володимир Путін остаточне рішення про наступ. Водночас Буданов наголосив, що РФ збільшує кількість військ та озброєння в окупованому Криму і стягує системи балістичних ракет малої дальності "Іскандар" та інше озброєння до кордону.

Очільник ГУР також зазначив, що жорсткі погодні у січні-лютому ніяк не відрадять росіян від нападу. "Для нас і росіян це не проблема", – сказав Буданов.

У той же час Буданов попередив, що будь-яка така атака послідує лише після серії психологічних операцій, які вже зараз проводяться Москвою, їх ціль - дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати обороноздатність.

Ці зусилля, за даними розвідки, включають дії РФ, направлені на організацію тривалих протестів проти ковід-вакцинації, розпалення заворушень, пов’язаних з економікою та постачанням енергоносіїв. Крім того, Буданов сказав, що Росія намагається підняти антиурядові настрої в Україні за допомогою так званого "Вагнергейту".

Пряма мова Буданова: "Вони (росіяни - УП) хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що "влада зрадила народ".

Більше деталей: За словами Буданова, прикордонний конфлікт між Польщею та Білоруссю також є частиною таких зусиль РФ.

Він зазначив, що припущення американської та української розвідки щодо часу можливої російської атаки дуже схожі: "Наші оцінки майже такі ж, як і у наших американських колег". Йдеться про кінець січня або початок лютого 2022 року.

Доповнено: Після оприлюднення цієї інформації спікер Путіна Дмітрій Пєсков заявив про можливі "провокації", та пригрозив Україні у разі, якщо Київ спробує звільнити окуповані регіони Донбасу.

Нагадаємо:

  • Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах розгортання військових дій проти України.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков очікує на підтримку США перед лицем загрози агресії з боку Росії та сподівається, що Захід зробить надто високою для Росії ціну агресії проти України.
  • Патрульні катери Island зі США для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря.

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Теми: війнаРосіярозвідкаУкраїна
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