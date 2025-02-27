Буданов прокомментировал интервью Наева: инормацию о планах нападения РФ обнародовали еще в 2021 году

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что еще осенью 2021 года в США он показал схему, направления и количество сил, которыми Россия нападет на Украину.

Источник: интервью Буданова "Укринформу"

Прямая речь: "Примерно в октябре 2021 года было такое интервью в Соединенных Штатах, когда я показал схему – как будет, какими силами, по каким направлениям будет происходить нападение. Это на тот момент была уже обнародованная информация".

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Детали: Комментируя вопрос журналистов о недавнем интервью генерала Наева "Украинской правде", в котором он заявил, что не имел информации о полномасштабном вторжении РФ, Буданов ответил, что по состоянию на 2021 год разведка уже обнародовала данные о направлениях и способах российского наступления на Украину.

"Понимаете, если мы что-то обнародовали, значит, точно это все (информация о вторжении – ред.) везде проходило до того момента. Напоминаю еще раз: это был октябрь (интервью Буданова, в котором он рассказал о предстоящем наступлении РФ – ред.), можно посмотреть точно, теперь в открытых источниках есть возможность найти", – подчеркнули начальник ГУР.

Предыстория:

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Осенью 2021 года руководитель ГУР Кирилл Буданов прогнозировал наступление РФ и показал карту с маршрутами и схемами атак на Украину.

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