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Повітряні сили вразили командний пункт окупантів у Запорізькій області

Олександр ШумілінЧетвер, 27 лютого 2025, 16:29
Повітряні сили вразили командний пункт окупантів у Запорізькій області
скриншот DeepState

Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по командно-спостережному пункту армії окупантів біля населеного пункту Копані Запорізької області.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "25 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БпЛА, біля н.п. Копані Запорізької області.

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Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені".

Передісторія:

  • У понеділок 3-го лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області.

Запорізька областьПовітряні сили ЗСУ
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