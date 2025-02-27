Повітряні сили вразили командний пункт окупантів у Запорізькій області

Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по командно-спостережному пункту армії окупантів біля населеного пункту Копані Запорізької області.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "25 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БпЛА, біля н.п. Копані Запорізької області.

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Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені".

Передісторія: