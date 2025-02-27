Повітряні сили вразили командний пункт окупантів у Запорізькій області
Четвер, 27 лютого 2025, 16:29
Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по командно-спостережному пункту армії окупантів біля населеного пункту Копані Запорізької області.
Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "25 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БпЛА, біля н.п. Копані Запорізької області.
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Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені".
Передісторія:
- У понеділок 3-го лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області.