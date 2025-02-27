Воздушные силы поразили командный пункт оккупантов в Запорожской области
Четверг, 27 февраля 2025, 16:29
Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по командно-наблюдательному пункту армии оккупантов возле населенного пункта Копани Запорожской области.
Источник: сообщение Генштаба ВСУ
Дословно: "25 февраля 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины осуществили успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БпЛА, возле н.п. Копани Запорожской области.
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Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены".
Предистория:
- В понедельник 3-го февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений российской армии в районе населенного пункта Новоивановка Курской области.