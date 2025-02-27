В МЗС прокоментували пропозицію радника Трампа повернутись до "Стамбульських угод"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 27 лютого заявив, що США офіційно не пропонували Україні повернутись до так званих "Стамбульських домовленостей" для "мирного врегулювання".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Тихого попросили прокоментувати заяви спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який нещодавно припустив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

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Пряма мова: "Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод або якогось процесу як основи для мирного врегулювання".

Передісторія: