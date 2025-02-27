В МЗС прокоментували пропозицію радника Трампа повернутись до "Стамбульських угод"
Четвер, 27 лютого 2025, 19:24
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 27 лютого заявив, що США офіційно не пропонували Україні повернутись до так званих "Стамбульських домовленостей" для "мирного врегулювання".
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Тихого попросили прокоментувати заяви спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який нещодавно припустив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".
Реклама:
Пряма мова: "Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод або якогось процесу як основи для мирного врегулювання".
Передісторія:
- Навесні 2022 року, як відомо, українська та російська делегації провели кілька раундів переговорів у Туреччині, які не завершились підписанням жодної конкретної угоди чи домовленості.
- Тим не менш, російська пропаганда неодноразово посилалась на міфічні "Стамбульські угоди", які насправді є набором кремлівських вимог – від скорочення армії України до заборони її членства в НАТО.
- Серед іншого, росіяни звинувачували Захід у нібито "зриві" підписання цієї "мирної угоди".