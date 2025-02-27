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В МЗС прокоментували пропозицію радника Трампа повернутись до "Стамбульських угод"

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 лютого 2025, 19:24
В МЗС прокоментували пропозицію радника Трампа повернутись до Стамбульських угод
Георгій Тихий, фото: Facebook

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 27 лютого заявив, що США офіційно не пропонували Україні повернутись до так званих "Стамбульських домовленостей" для "мирного врегулювання".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Тихого попросили прокоментувати заяви спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який нещодавно припустив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

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Пряма мова: "Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод або якогось процесу як основи для мирного врегулювання".

Передісторія:

  • Навесні 2022 року, як відомо, українська та російська делегації провели кілька раундів переговорів у Туреччині, які не завершились підписанням жодної конкретної угоди чи домовленості.
  • Тим не менш, російська пропаганда неодноразово посилалась на міфічні "Стамбульські угоди", які насправді є набором кремлівських вимог – від скорочення армії України до заборони її членства в НАТО.
  • Серед іншого, росіяни звинувачували Захід у нібито "зриві" підписання цієї "мирної угоди".

УкраїнаСШАросійсько-українська війна
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