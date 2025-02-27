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В МИД прокомментировали предложение советника Трампа вернуться к "Стамбульским соглашениям"

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 27 февраля 2025, 19:24
В МИД прокомментировали предложение советника Трампа вернуться к Стамбульским соглашениям
Георгий Тихий, фото: Facebook

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 27 февраля заявил, что США официально не предлагали Украине вернуться к так называемым "Стамбульским договоренностям" для "мирного урегулирования".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Тихого попросили прокомментировать заявления спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который недавно предположил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

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Прямая речь: "Нам не поступали официальные обращения американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений или какого-то процесса как основы для мирного урегулирования".

Предыстория:

  • Весной 2022 года, как известно, украинская и российская делегации провели несколько раундов переговоров в Турции, которые не завершились подписанием ни одного конкретного соглашения или договоренности.
  • Тем не менее, российская пропаганда неоднократно ссылалась на мифические "Стамбульские соглашения", которые на самом деле являются набором кремлевских требований – от сокращения армии Украины до запрета ее членства в НАТО.
  • Среди прочего, россияне обвиняли Запад в якобы "срыве" подписания этого "мирного соглашения".

УкраинаСШАроссийско-украинская война
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