В МИД прокомментировали предложение советника Трампа вернуться к "Стамбульским соглашениям"
Четверг, 27 февраля 2025, 19:24
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 27 февраля заявил, что США официально не предлагали Украине вернуться к так называемым "Стамбульским договоренностям" для "мирного урегулирования".
Источник: "Европейская правда"
Детали: Тихого попросили прокомментировать заявления спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который недавно предположил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".
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Прямая речь: "Нам не поступали официальные обращения американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений или какого-то процесса как основы для мирного урегулирования".
Предыстория:
- Весной 2022 года, как известно, украинская и российская делегации провели несколько раундов переговоров в Турции, которые не завершились подписанием ни одного конкретного соглашения или договоренности.
- Тем не менее, российская пропаганда неоднократно ссылалась на мифические "Стамбульские соглашения", которые на самом деле являются набором кремлевских требований – от сокращения армии Украины до запрета ее членства в НАТО.
- Среди прочего, россияне обвиняли Запад в якобы "срыве" подписания этого "мирного соглашения".