Росіяни атакували Суми безпілотниками: є постраждалі

Увечері 27 лютого російська армія атакувала безпілотниками Суми, відомо про кількох постраждалих.

Джерело: Сумська міська рада, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Деталі: У міськраді повідомили, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків в одному з мікрорайонів міста.

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Жителі пошкоджених помешкань можуть переночувати в укритті ФЦ "Барса".

За даними Кривошеєнка, зафіксовано 5 влучань в один із районів міста.

Міський голова Артем Кобзар повідомив, що влучання зафіксували в районі КРЗ.

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Що передувало:

Російські війська увечері 27 лютого атакували Запоріжжя та Харківський район ударними безпілотниками, унаслідок цього є постраждалі.