Росіяни атакували Суми безпілотниками: є постраждалі
Четвер, 27 лютого 2025, 23:26
Увечері 27 лютого російська армія атакувала безпілотниками Суми, відомо про кількох постраждалих.
Джерело: Сумська міська рада, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко
Деталі: У міськраді повідомили, що відомо про кількох постраждалих і пошкодження вікон у низці будинків в одному з мікрорайонів міста.
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Жителі пошкоджених помешкань можуть переночувати в укритті ФЦ "Барса".
За даними Кривошеєнка, зафіксовано 5 влучань в один із районів міста.
Міський голова Артем Кобзар повідомив, що влучання зафіксували в районі КРЗ.
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Що передувало:
Російські війська увечері 27 лютого атакували Запоріжжя та Харківський район ударними безпілотниками, унаслідок цього є постраждалі.