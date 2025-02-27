Россияне атаковали Сумы беспилотниками: есть пострадавшие
Четверг, 27 февраля 2025, 23:26
Вечером 27 февраля российская армия атаковала беспилотниками Сумы, известно о нескольких пострадавших.
Источник: Сумской городской совет, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко
Детали: В горсовете сообщили, что известно о нескольких пострадавших и повреждении окон в ряде домов в одном из микрорайонов города.
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Жители поврежденных помещений могут переночевать в укрытии ФЦ "Барса".
По данным Кривошеенко, зафиксировано 5 попаданий в один из районов города.
Городской голова Артем Кобзарь сообщил, что попадание зафиксировали в районе КРЗ.
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Что предшествовало:
Российские войска вечером 27 февраля атаковали Запорожье и Харьковский район ударными беспилотниками, в результате этого есть пострадавшие.