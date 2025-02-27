Россияне атаковали Сумы беспилотниками: есть пострадавшие

Вечером 27 февраля российская армия атаковала беспилотниками Сумы, известно о нескольких пострадавших.

Источник: Сумской городской совет, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко

Детали: В горсовете сообщили, что известно о нескольких пострадавших и повреждении окон в ряде домов в одном из микрорайонов города.

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Жители поврежденных помещений могут переночевать в укрытии ФЦ "Барса".

По данным Кривошеенко, зафиксировано 5 попаданий в один из районов города.

Городской голова Артем Кобзарь сообщил, что попадание зафиксировали в районе КРЗ.

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Что предшествовало:

Российские войска вечером 27 февраля атаковали Запорожье и Харьковский район ударными беспилотниками, в результате этого есть пострадавшие.