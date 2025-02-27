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Трамп вважає, що війна в Україні закінчиться або скоро, або ніколи

Тетяна ОлійникЧетвер, 27 лютого 2025, 23:51
Трамп вважає, що війна в Україні закінчиться або скоро, або ніколи
Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що процес щодо мирних переговорів для завершення війни Росії проти України швидко прогресує.

Джерело: Трамп заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Пряма мова: "Я мав телефонні переговори з Путіним та Зеленським. І наша команда говорила з генсеком НАТО, щоб припинити цю війну. Я думаю, у нас гарний прогрес, ми рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи".

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Деталі: За його словами, ведеться робота над тим, щоб "привести до кінця цю війну". Трамп додав, що наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню, і його, як вважає американський президент, можна досягти швидко.

Що передувало:

  • Раніше Трамп заявив, що не вірить у те, що російський лідер Володимир Путін порушить "мирну угоду", яка може бути укладена для завершення війни в Україні.
  • Також Трамп заявив, що в межах "врегулювання війни" в Україні Путін буде змушений піти на певні поступки.
  • Глава Кремля Путін тим часом розхвалив адміністрацію Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

Трамп
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