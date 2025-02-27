Трамп вважає, що війна в Україні закінчиться або скоро, або ніколи
Президент США Дональд Трамп повідомив, що процес щодо мирних переговорів для завершення війни Росії проти України швидко прогресує.
Джерело: Трамп заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Пряма мова: "Я мав телефонні переговори з Путіним та Зеленським. І наша команда говорила з генсеком НАТО, щоб припинити цю війну. Я думаю, у нас гарний прогрес, ми рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, або це станеться дуже швидко, або це не станеться ніколи".
Деталі: За його словами, ведеться робота над тим, щоб "привести до кінця цю війну". Трамп додав, що наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню, і його, як вважає американський президент, можна досягти швидко.
Що передувало:
- Раніше Трамп заявив, що не вірить у те, що російський лідер Володимир Путін порушить "мирну угоду", яка може бути укладена для завершення війни в Україні.
- Також Трамп заявив, що в межах "врегулювання війни" в Україні Путін буде змушений піти на певні поступки.
- Глава Кремля Путін тим часом розхвалив адміністрацію Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".