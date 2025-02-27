Трамп считает, что война в Украине закончится или скоро, или никогда
Президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс по мирным переговорам для завершения войны России против Украины быстро прогрессирует.
Источник: Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Прямая речь: "Я имел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. И наша команда говорила с генсеком НАТО, чтобы прекратить эту войну. Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, или это произойдет очень быстро, или это не произойдет никогда".
Детали: По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну". Трамп добавил, что следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.
Что предшествовало:
- Ранее Трамп заявил, что не верит в то, что российский лидер Владимир Путин нарушит "мирное соглашение", которое может быть заключено для завершения войны в Украине.
- Также он заявил, что в рамках "урегулирования войны" в Украине Путин будет вынужден пойти на определенные уступки.
- Глава Кремля Путин тем временем расхвалил администрацию Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".