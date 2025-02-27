Трамп считает, что война в Украине закончится или скоро, или никогда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс по мирным переговорам для завершения войны России против Украины быстро прогрессирует.

Источник: Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Прямая речь: "Я имел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. И наша команда говорила с генсеком НАТО, чтобы прекратить эту войну. Я думаю, у нас хороший прогресс, мы движемся в правильном направлении. Я думаю, или это произойдет очень быстро, или это не произойдет никогда".

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Детали: По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну". Трамп добавил, что следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

Что предшествовало: