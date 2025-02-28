Трамп вважає, що стаття НАТО про миротворців в Україні "не знадобиться"
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розраховує на "тривалий мир" в Україні після укладення потенційної мирної угоди, і що стаття НАТО про колективну оборону "не знадобиться".
Джерело: Трамп на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 27 лютого, цитує "Радіо Свобода"
Деталі: Таким чином Трамп відповів на питання, чи не побоюється застосування статті 5 НАТО про принцип колективної оборони, якщо військові країн альянсу будуть розміщені в Україні.
Пряма мова Трампа: "Я її (статтю 5 – ред.) підтримую, я не думаю, що в нас будуть причини для неї. Думаю, в нас буде дуже вдалий і тривалий мир. І я сподіваюся, що це станеться швидко. Якщо це не станеться швидко, це може не статися взагалі".
Деталі: Президент США анонсував зустріч на 28 лютого, ймовірно, маючи на увазі переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Пряма мова Трампа: "У мене багато поваги до (Зеленського – ред.). Ми надали йому обладнання на мільярди, але вони дійсно дуже потужно й мужньо воювали. Хтось має використовувати це обладнання, і вони вели справді хоробру боротьбу".
Деталі: Стармер на питання, про те, чи отримав він від Трампа запобіжники для підтримки мирної угоди, до яких закликав раніше, сказав, що сторони мали "дуже продуктивне обговорення".
Що передувало:
- Раніше Трамп заявив, що не вірить у те, що російський лідер Володимир Путін порушить "мирну угоду", яка може бути укладена для завершення війни в Україні.
- Також Трамп заявив, що в межах "врегулювання війни" в Україні Путін буде змушений піти на певні поступки.
- Глава Кремля Путін тим часом розхвалив адміністрацію Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".