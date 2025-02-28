Трамп вважає, що стаття НАТО про миротворців в Україні "не знадобиться"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розраховує на "тривалий мир" в Україні після укладення потенційної мирної угоди, і що стаття НАТО про колективну оборону "не знадобиться".

Джерело: Трамп на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 27 лютого, цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Таким чином Трамп відповів на питання, чи не побоюється застосування статті 5 НАТО про принцип колективної оборони, якщо військові країн альянсу будуть розміщені в Україні.

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Пряма мова Трампа: "Я її (статтю 5 – ред.) підтримую, я не думаю, що в нас будуть причини для неї. Думаю, в нас буде дуже вдалий і тривалий мир. І я сподіваюся, що це станеться швидко. Якщо це не станеться швидко, це може не статися взагалі".

Деталі: Президент США анонсував зустріч на 28 лютого, ймовірно, маючи на увазі переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Пряма мова Трампа: "У мене багато поваги до (Зеленського – ред.). Ми надали йому обладнання на мільярди, але вони дійсно дуже потужно й мужньо воювали. Хтось має використовувати це обладнання, і вони вели справді хоробру боротьбу".

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Деталі: Стармер на питання, про те, чи отримав він від Трампа запобіжники для підтримки мирної угоди, до яких закликав раніше, сказав, що сторони мали "дуже продуктивне обговорення".

Що передувало: