Трамп считает, что статья НАТО о миротворцах в Украине "не понадобится"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "длительный мир" в Украине после заключения потенциального мирного соглашения, и что статья НАТО о коллективной обороне "не понадобится".
Источник: Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 27 февраля, цитирует "Радио Свобода"
Детали: Таким образом Трамп ответил на вопрос, не опасается ли применения статьи 5 НАТО о принципе коллективной обороны, если военные стран альянса будут размещены в Украине.
Прямая речь Трампа: "Я ее (статью 5 – ред.) поддерживаю, я не думаю, что у нас будут причины для нее. Думаю, у нас будет очень удачный и длительный мир. И я надеюсь, что это произойдет быстро. Если это не произойдет быстро, это может не произойти вообще".
Детали: Президент США анонсировал встречу на 28 февраля, вероятно, имея в виду переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Прямая речь Трампа: "У меня много уважения к (Зеленскому – ред.). Мы предоставили ему оборудование на миллиарды, но они действительно очень мощно и мужественно воевали. Кто-то должен использовать это оборудование, и они вели действительно храбрую борьбу".
Детали: Стармер на вопрос о том, получил ли он от Трампа предохранители для поддержки мирного соглашения, к которым призывал ранее, сказал, что стороны имели "очень продуктивное обсуждение".
Что предшествовало:
- Ранее Трамп заявил, что не верит в то, что российский лидер Владимир Путин нарушит "мирное соглашение", которое может быть заключено для завершения войны в Украине.
- Также он заявил, что в рамках "урегулирования войны" в Украине Путин будет вынужден пойти на определенные уступки.
- Глава Кремля Путин тем временем расхвалил администрацию Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".