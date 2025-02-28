Трамп считает, что статья НАТО о миротворцах в Украине "не понадобится"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "длительный мир" в Украине после заключения потенциального мирного соглашения, и что статья НАТО о коллективной обороне "не понадобится".

Источник: Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 27 февраля, цитирует "Радио Свобода"

Детали: Таким образом Трамп ответил на вопрос, не опасается ли применения статьи 5 НАТО о принципе коллективной обороны, если военные стран альянса будут размещены в Украине.

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Прямая речь Трампа: "Я ее (статью 5 – ред.) поддерживаю, я не думаю, что у нас будут причины для нее. Думаю, у нас будет очень удачный и длительный мир. И я надеюсь, что это произойдет быстро. Если это не произойдет быстро, это может не произойти вообще".

Детали: Президент США анонсировал встречу на 28 февраля, вероятно, имея в виду переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прямая речь Трампа: "У меня много уважения к (Зеленскому – ред.). Мы предоставили ему оборудование на миллиарды, но они действительно очень мощно и мужественно воевали. Кто-то должен использовать это оборудование, и они вели действительно храбрую борьбу".

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Детали: Стармер на вопрос о том, получил ли он от Трампа предохранители для поддержки мирного соглашения, к которым призывал ранее, сказал, что стороны имели "очень продуктивное обсуждение".

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