Угода про корисні копалини готова до підписання – міністр фінансів США

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполучними Штатами готова до підписання.

Джерело: Бессент в ефірі Fox Bussines, цитує "Суспільне"

Деталі: Міністр наголосив на важливості угоди зазначивши, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп мають офіційно підписати угоду під час зустрічі 28 лютого.

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Пряма мова Бессента: "Вона (угода — ред.) завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого — ред.) очікується підписання глав держав.

Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів.

Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту".

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Деталі: За словами міністра фінансів США, угода показує американському народу переваги для Вашингтона і те, що вона "усуває можливість будь-якого корупції з використанням найкращих американських практик".

Нагадаємо: Як відомо, 28 лютого під час цього візиту Зеленського у Вашингтон заплановане підписання рамкової угоди про надра.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, якого залучили також на "російсько-український" трек, заявив про зацікавленість США у видобутку корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії.

Зеленський планує запитати Трампа, серед іншого, про те, чи припиниться підтримка України з боку Сполучених Штатів та на що може розраховувати Україна, а також запитає про переговори Вашингтона й Москви стосовно України.

Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме вона успіх.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона