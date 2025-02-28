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Соглашение о полезных ископаемых готово к подписанию – министр финансов США

Ольга ГлущенкоПятница, 28 февраля 2025, 02:00
Соглашение о полезных ископаемых готово к подписанию – министр финансов США
Скотт Бессент. фото посольства Украины в США

По словам министра финансов США Скотта Бессента, рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами готово к подписанию.

Источник: Бессент в эфире Fox Bussines, цитирует "Суспільне"

Детали: Министр отметил важность соглашения отметив, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля.

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Прямая речь Бессента: "Она (соглашение – ред.) завершена, она на бумаге, и украинское правительство ее одобрило. Завтра (28 февраля – ред.) ожидается подписание глав государств.

Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам.

Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество".

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Детали: По словам министра финансов США, соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".

Напомним: Как известно, 28 февраля во время этого визита Зеленского в Вашингтон запланировано подписание рамочного соглашения о недрах.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, которого привлекли также на "российско-украинский" трек, заявил о заинтересованности США в добыче полезных ископаемых не только в Украине, но и в России.

Зеленский планирует спросить Трампа, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.

Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли он иметь успех.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

СШАУкраина
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