Роман и Василий Ратушные с мамой и отчимом Владиславом Хмарским. Фото из Facebook Светланы Поваляевой

27 февраля на фронте погиб Василий Ратушный – сын писательницы Светланы Поваляевой и брат погибшего в 2022 году известного активиста Романа Ратушного.

Источник: мать погибшего воина в Facebook

Прямая речь Поваляевой: "27.02.2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета ФПВ погиб пилот БПЛА Птиц Мадяра Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь".

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Василий Ратушный был пилотом БПЛА ФОТО С FACEBOOK Тараса Ратушного

Василий Ратушный был участником Революции Достоинства.

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