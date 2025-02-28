На фронте погиб Василий Ратушный
Пятница, 28 февраля 2025, 07:17
27 февраля на фронте погиб Василий Ратушный – сын писательницы Светланы Поваляевой и брат погибшего в 2022 году известного активиста Романа Ратушного.
Источник: мать погибшего воина в Facebook
Прямая речь Поваляевой: "27.02.2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета ФПВ погиб пилот БПЛА Птиц Мадяра Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь".
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Василий Ратушный был участником Революции Достоинства.
Предыстория:
- 9 июня 2022 года в бою под Изюмом Харьковской области погиб известный столичный активист и разведчик 93 ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный.