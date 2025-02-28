Поліція: Хлопець напав на працівника ТЦК та правоохоронця на Сумщині

Як повідомили в поліції, у Шостці Сумської області під час перевірки документів чоловік розпилив газ в обличчя представнику ТЦК та вдарив його, під час затримання постраждав правоохоронець.

Джерело: поліція Сумської області

Дослівно: "Спільний наряд поліції та працівників ТЦК проводили заходи щодо перевірки осіб. 23-річний місцевий мешканець при перевірці поводився зухвало, відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців та почав чинити опір".

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Деталі: За інформацією правоохоронців, хлопець розпилив сльозогінний газ в обличчя працівника територіального центру комплектування, а потім вдарив його. Під час затримання агресивного порушника тілесні ушкодження отримав і поліцейський.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо правоохоронця. Порушника затримали, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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