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Поліція: Хлопець напав на працівника ТЦК та правоохоронця на Сумщині

Степан ГафткоП'ятниця, 28 лютого 2025, 09:24
Поліція: Хлопець напав на працівника ТЦК та правоохоронця на Сумщині
Ілюстративне фото з Facebook поліції Сумської області

Як повідомили в поліції, у Шостці Сумської області під час перевірки документів чоловік розпилив газ в обличчя представнику ТЦК та вдарив його, під час затримання постраждав правоохоронець.

Джерело: поліція Сумської області

Дослівно: "Спільний наряд поліції та працівників ТЦК проводили заходи щодо перевірки осіб. 23-річний місцевий мешканець при перевірці поводився зухвало, відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців та почав чинити опір".

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Деталі: За інформацією правоохоронців, хлопець розпилив сльозогінний газ в обличчя працівника територіального центру комплектування, а потім вдарив його. Під час затримання агресивного порушника тілесні ушкодження отримав і поліцейський.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо правоохоронця. Порушника затримали, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо:

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  • 25 лютого у Харкові працівник ТЦК та СП зіштовхнув із велосипеда хлопця, який їхав тротуаром, інцидент потрапив на відео. Однак на запит ЗМІ у пресслужбі поліції не дали відповіді на питання, чи бачать правоохоронці в оприлюднених кадрах ознаки злочину.
  • Пізніше у Харківському ТЦК та СП пояснили, що затримали не цивільного, а військового, який самовільно залишив військову частину. 

поліціяСумська областьТЦК
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