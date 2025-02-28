Полиция: Парень напал на работника ТЦК и правоохранителя на Сумщине

Как сообщили в полиции, в Шостке Сумской области во время проверки документов мужчина распылил газ в лицо представителю ТЦК и ударил его, во время задержания пострадал правоохранитель.

Источник: полиция Сумской области

Дословно: "Совместный наряд полиции и работников ТЦК проводили мероприятия по проверке лиц. 23-летний местный житель при проверке вел себя вызывающе, отказался выполнять законные требования правоохранителей и начал сопротивляться".

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Детали: По информации правоохранителей, парень распылил слезоточивый газ в лицо работника территориального центра комплектования, а затем ударил его. При задержании агрессивного нарушителя телесные повреждения получил и полицейский.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении правоохранителя. Нарушителя задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним:

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