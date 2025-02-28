Половина "Шахеди", половина – обманки: Ігнат розповів, як РФ атакує Україну дронами

Щоночі Росія запускає по Україні велику кількість безпілотників, здебільшого – половину ударних дронів-камікадзе типу Shahed і половину – безпілотників-імітаторів, щоб виснажити українську протиповітряну оборону.

Джерело: начальник управління комунікацій командування ВС ЗСУ полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На сьогоднішній день 50 на 50: 50% "Шахедів" летить, 50% – дронів-імітаторів. Завдання їхнє – перевантажити нашу систему ППО, щоб в ідеалі по дрону-обманці, який коштує копійки, відпрацювала (дороговартісна) ракета. Тому їх запускають в такій кількості (великій): якщо дивитись на системі "Віраж-Планшет", там все червоне, з різних напрямків. Сім напрямків зараз використовує Росія, щоби завдавати ударів "Шахедами". Після "Шахедів" часто буває летить ракета, балістична або ж крилата".

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Деталі: Як повідомлялося, від вечора 27 лютого російські військові атакували Україну 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів; 204 дрони не долетіли до своєї цілі.

Додатково: Про збільшення кількості ворожих атак дронами та ситуацію на фронті дивіться також випуск "УП. Кляті питання"