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Половина "Шахеды", половина – обманки: Игнат рассказал, как РФ атакует Украину дронами

Валентина РоманенкоПятница, 28 февраля 2025, 12:32
Половина Шахеды, половина – обманки: Игнат рассказал, как РФ атакует Украину дронами
дрон-иммитатор. иллюстративное фото ГУР

Каждую ночь Россия запускает по Украине большое количество беспилотников, в основном – половину ударных дронов-камикадзе типа Shahed и половину – беспилотников-имитаторов, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону.

Источник: начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "На сегодняшний день 50 на 50: 50% "Шахедов" летит, 50% – дронов-имитаторов. Задача их – перегрузить нашу систему ПВО, чтобы в идеале по дрону-обманке, который стоит копейки, отработала (дорогостоящая) ракета. Поэтому их запускают в таком количестве (большом): если смотреть на системе "Вираж-Планшет", там все красное, с разных направлений. Семь направлений сейчас использует Россия, чтобы наносить удары "Шахедами". После "Шахедов" часто бывает летит ракета, баллистическая или крылатая".

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Детали: Как сообщалось, с вечера 27 февраля российские военные атаковали Украину 208-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 204 дрона не долетели до своей цели.

Дополнительно: Об увеличении количества вражеских атак дронами и ситуации на фронте смотрите также выпуск "УП. Кляті питання"

ШахедбеспилотникиВоздушные силы ВСУПВО
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