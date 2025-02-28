Білий дім: Трамп ще не виключає підписання угоди про копалини
Президент США Дональд Трамп не виключає, що ще може підписати угоду про корисні копалини з українським президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: посадовець Білого дому сказав у коментарі Reuters, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами представника Білого дому, Трамп відчув "неповагу" до себе через "риторику і поведінку" Зеленського.
Він додав, що президент США не виключає можливості укладення угоди із Україною.
Але перенесення дати зустрічі залежить від українців, поки Зеленський ще перебуває в країні, наводить слова представника Білого дому Reuters.
Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".