Білий дім: Трамп ще не виключає підписання угоди про копалини

Президент США Дональд Трамп не виключає, що ще може підписати угоду про корисні копалини з українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: посадовець Білого дому сказав у коментарі Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами представника Білого дому, Трамп відчув "неповагу" до себе через "риторику і поведінку" Зеленського.

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Він додав, що президент США не виключає можливості укладення угоди із Україною.

Але перенесення дати зустрічі залежить від українців, поки Зеленський ще перебуває в країні, наводить слова представника Білого дому Reuters.

Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

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Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.

Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".