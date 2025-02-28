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Белый дом: Трамп еще не исключает подписания соглашения об ископаемых

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 21:17
Белый дом: Трамп еще не исключает подписания соглашения об ископаемых
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп не исключает, что еще может подписать соглашение о полезных ископаемых с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Источник: чиновник Белого дома сказал в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Белого дома, Трамп почувствовал "неуважение" к себе из-за "риторики и поведения" Зеленского.

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Он добавил, что президент США не исключает возможности заключения соглашения с Украиной.

Но перенос даты встречи зависит от украинцев, пока Зеленский еще находится в стране, приводит слова представителя Белого дома Reuters.

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

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Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.

Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

СШАТрампЗеленский
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