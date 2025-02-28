Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 лютого 2025, 22:17
Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес
Фото: Ліндсі Грем та Дональд Трамп, CNN

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зриву підписання угоди про надра між Україною і США і суперечки президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа заявив, що реанімувати угоду можна, якщо Зеленський призначить іншого переговірника.

Джерело: брифінг Грема на галявині Білого дому 28 лютого, "Голос Америки"

Пряма мова: "Я думаю, що Україна і Америка є важливими, але чи може досягти Зеленський домовленості із США після того, що відбулося, я не знаю.

Реклама:

Що сказав президент Трамп, він був шокований. Ми говорили Зеленському, що будемо обговорювати безпекові гарантії і про решту, і це була б угода на 500 мільярдів доларів, це була б угода, якою би пишався Трамп, але Зеленський жахливо поводився на зустрічі і я думаю, що переконати американський народ, що він є гарним бізнес-партнером практично неможливо.

Зеленський або мусить піти у відставку, або прислати того, з ким можна вести бізнес, або він мусить змінитися".

Деталі: Грем розповів, що бачився із Зеленським зранку і просив його "не вестися на наживку", але, за словами сенатора, поведінка президета України в Овальному кабінеті була "неповагою", тому бізнесу із Зеленським не буде.

РЕКЛАМА:

На думку Грема, американці погодяться, що те, як Зеленський опонував Трампу, було просто "за межами".

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
  • Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
  • Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

СШАУкраїнаЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NBC News: Держдеп США зупинив ініціативу з підтримки енергосистеми України
Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес
ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки
Україна та США не підписали угоду про надра
доповнено, відеоЗеленський достроково залишає Білий дім
фотоЗеленський показав Трампу фото українських військових до і після російського полону
Усі новини...
США
Каллас про події в Білому домі: Стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера
NBC News: Держдеп США зупинив ініціативу з підтримки енергосистеми України
Європейські лідери продовжують підтримувати Україну після скандалу в Білому домі
Останні новини
00:35
Італія хоче скликати екстрений саміт за участі США та європейських країн
00:26
Адміністрація Трампа може припинити всі поточні постачання військової допомоги в Україну – WP
23:53
Орбан похвалив Трампа за "прагнення миру" під час суперечки в Білому домі
23:33
оновлюєтьсяАрмія РФ масовано атакувала Харків: є влучання на території медичного закладу
23:30
Як українські фільми на Берлінському кінофестивалі лікували європейську втому від війни: огляд
23:14
Каллас про події в Білому домі: Стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера
23:03
Російські війська атакували Одеський район безпілотниками: загинула людина
22:57
Генштаб: На фронті відбулось 83 зіткнення, найактивніше на трьох напрямках
22:43
Шольц і Мерц запевнили, що Україна може покластись на Німеччину
22:28
Очільники ЄС українською мовою підтримали Зеленського після подій у США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: