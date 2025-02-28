Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зриву підписання угоди про надра між Україною і США і суперечки президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа заявив, що реанімувати угоду можна, якщо Зеленський призначить іншого переговірника.

Джерело: брифінг Грема на галявині Білого дому 28 лютого, "Голос Америки"

Пряма мова: "Я думаю, що Україна і Америка є важливими, але чи може досягти Зеленський домовленості із США після того, що відбулося, я не знаю.

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Що сказав президент Трамп, він був шокований. Ми говорили Зеленському, що будемо обговорювати безпекові гарантії і про решту, і це була б угода на 500 мільярдів доларів, це була б угода, якою би пишався Трамп, але Зеленський жахливо поводився на зустрічі і я думаю, що переконати американський народ, що він є гарним бізнес-партнером практично неможливо.

Зеленський або мусить піти у відставку, або прислати того, з ким можна вести бізнес, або він мусить змінитися".

Деталі: Грем розповів, що бачився із Зеленським зранку і просив його "не вестися на наживку", але, за словами сенатора, поведінка президета України в Овальному кабінеті була "неповагою", тому бізнесу із Зеленським не буде.

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На думку Грема, американці погодяться, що те, як Зеленський опонував Трампу, було просто "за межами".

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