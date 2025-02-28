Сенатор Грэм о срыве соглашения о недрах: Зеленский должен измениться или прислать того, с кем можно вести бизнес

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм после срыва подписания соглашения о недрах между Украиной и США и спора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа заявил, что реанимировать соглашение можно, если Зеленский назначит другого переговорщика.

Источник: брифинг Грэма на лужайке Белого дома 28 февраля, "Голос Америки"

Прямая речь: "Я думаю, что Украина и Америка важны, но может ли достичь Зеленский договоренности с США после того, что произошло, я не знаю.

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Что сказал президент Трамп, он был шокирован. Мы говорили Зеленскому, что будем обсуждать гарантии безопасности и остальное, и это была бы сделка на 500 миллиардов долларов, это была бы сделка, которой бы гордился Трамп, но Зеленский ужасно вел себя на встрече и я думаю, что убедить американский народ, что он является хорошим бизнес-партнером практически невозможно.

Зеленский или должен уйти в отставку, или прислать того, с кем можно вести бизнес, или он должен измениться".

Детали: Грэм рассказал, что виделся с Зеленским утром и просил его "не вестись на наживку", но, по словам сенатора, поведение президета Украины в Овальном кабинете было "неуважением", поэтому бизнеса с Зеленским не будет.

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По мнению Грэма, американцы согласятся, что то, как Зеленский оппонировал Трампу, было просто "за гранью".

Напомним: