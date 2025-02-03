Сирський відреагував на насильство щодо військових ТЦК: Винні мають понести покарання

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив про неприпустимість насильства щодо військовослужбовців ТЦК та розраховує на розслідування злочинів і покарання винних.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова: "За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці.

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На Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.

Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі".

Деталі: За його словами, насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. "Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", - зазначив головнокомандувач.

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Також Сирський наголосив, що в ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. "Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК", - повідомив він.

"Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців", - написав Сирський.

Що було раніше: Перед цим командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий відреагував на напади на військових ТЦК, за його словами, це червона лінія, яку не можна перетинати. Він закликає до жорсткої реакції влади та покарання для вбивць.

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