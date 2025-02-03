Планували теракт біля управління поліції: у Рівному затримали двох агентів РФ

У Рівному 3 лютого правоохоронці затримали двох 19-річних агентів російської спецслужби, які планували вчинити теракт біля райуправління поліції.

Джерело: СБУ, Національна поліція, Офіс генпрокурора

Деталі: Згідно з матеріалами справи, фігуранти мали залишити в сумці біля управління саморобну вибухівку. Окупанти планували її підірвати зателефонувавши на мобільний телефон.

Реклама:

фото - національна полція

фото - національна полція

За даними правоохоронців, теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.

Дослівно СБУ: "Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку. На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.

Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах. Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту".

РЕКЛАМА:

фото - сбу

фото - сбу

Деталі: Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що передувало: