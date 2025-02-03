Планували теракт біля управління поліції: у Рівному затримали двох агентів РФ
У Рівному 3 лютого правоохоронці затримали двох 19-річних агентів російської спецслужби, які планували вчинити теракт біля райуправління поліції.
Джерело: СБУ, Національна поліція, Офіс генпрокурора
Деталі: Згідно з матеріалами справи, фігуранти мали залишити в сумці біля управління саморобну вибухівку. Окупанти планували її підірвати зателефонувавши на мобільний телефон.
За даними правоохоронців, теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.
Дослівно СБУ: "Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку. На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.
Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах. Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту".
Деталі: Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що передувало:
- 1 лютого у будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП вдень стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.
- Також 1 лютого правоохоронці повідомили про затримання російської агентки, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ.
- 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".
- Біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області увечері 2 лютого стався вибух, поранено чоловіка - за попередніми даними, військовослужбовця.