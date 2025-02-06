Суд залишив екскомандира 155-ї бригади Рюмшина під вартою, але зменшив заставу

Київський апеляційний суд продовжив запобіжний захід для колишнього командира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина у вигляді тримання під вартою до 19 березня.

Джерело: "Суспільне", "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що суд відмовився відпустити Рюмшина на поруки.

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Водночас судді зменшили суму застави – з 90 мільйонів гривень до 50 мільйонів.

Передісторія:

20 січня Державне бюро розслідувань спільно із Службою безпеки України затримали Рюмшина. За даними слідства, Рюмшин не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, зокрема на масове самовільне залишення військової частини його підлеглими. Крім того, у ДБР зазначають, що він умисно не виконував службові обов’язки, зокрема у 2024 році не направив жодного повідомлення до органів досудового розслідування щодо військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення.

22 січня суд обрав для Рюмшина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 90 мільйонів гривень.

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