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Суд залишив екскомандира 155-ї бригади Рюмшина під вартою, але зменшив заставу

Анастасія ПроцЧетвер, 6 лютого 2025, 15:16
Суд залишив екскомандира 155-ї бригади Рюмшина під вартою, але зменшив заставу
фото: Радіо Свобода

Київський апеляційний суд продовжив запобіжний захід для колишнього командира 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина у вигляді тримання під вартою до 19 березня. 

Джерело: "Суспільне", "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що суд відмовився відпустити Рюмшина на поруки.

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Водночас судді зменшили суму застави – з 90 мільйонів гривень до 50 мільйонів.

Передісторія:

  • 20 січня Державне бюро розслідувань спільно із Службою безпеки України затримали Рюмшина. За даними слідства, Рюмшин не реагував на правопорушення у своєму підрозділі, зокрема на масове самовільне залишення військової частини його підлеглими. Крім того, у ДБР зазначають, що він умисно не виконував службові обов’язки, зокрема у 2024 році не направив жодного повідомлення до органів досудового розслідування щодо військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення.
  • 22 січня суд обрав для Рюмшина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 90 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

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  • Журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також "проблемним питанням, які необхідно вирішити".
  • Представники французької армії підтвердили факти дезертирства Серед українських військових, які проходили навчання.
  • Генеральний штаб 7 січня заявив, що 155 Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує бойові завдання біля Покровська у повному складі, її посилили безпілотниками та надали додаткову комплектацію.

судармія
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