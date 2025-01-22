Суд відправив під варту екскомандира 155 бригади
Середа, 22 січня 2025, 19:46
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину: тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.
Джерело: "Суспільне", hromadske
Деталі: Слідство стверджує, що він допустив масове СЗЧ підлеглих, окремі випадки відбулися на території ЄС.
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Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України затримали Рюмшина 20 січня.
Передісторія:
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також "проблемним питанням, які необхідно вирішити".
- Представники французької армії підтвердили факти дезертирства Серед українських військових, які проходили навчання.
- Генеральний штаб 7 січня заявив, що 155 Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує бойові завдання біля Покровська у повному складі, її посилили безпілотниками та надали додаткову комплектацію.