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Суд відправив під варту екскомандира 155 бригади

Тетяна ОлійникСереда, 22 січня 2025, 19:46
Суд відправив під варту екскомандира 155 бригади
Затримання Рюмшина. Фото: сбу

Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину: тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.

Джерело: "Суспільне", hromadske

Деталі: Слідство стверджує, що він допустив масове СЗЧ підлеглих, окремі випадки відбулися на території ЄС.

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Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України затримали Рюмшина 20 січня.

Передісторія:

  • Журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також "проблемним питанням, які необхідно вирішити".
  • Представники французької армії підтвердили факти дезертирства Серед українських військових, які проходили навчання.
  • Генеральний штаб 7 січня заявив, що 155 Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує бойові завдання біля Покровська у повному складі, її посилили безпілотниками та надали додаткову комплектацію.

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