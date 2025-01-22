Суд відправив під варту екскомандира 155 бригади

Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину: тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.

Джерело: "Суспільне", hromadske

Деталі: Слідство стверджує, що він допустив масове СЗЧ підлеглих, окремі випадки відбулися на території ЄС.

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Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України затримали Рюмшина 20 січня.

Передісторія: