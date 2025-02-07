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На тлі диверсійних підривів у ТЦК та військових частинах посилили заходи безпеки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 16:09
На тлі диверсійних підривів у ТЦК та військових частинах посилили заходи безпеки
Ілюстративне фото ua.depositphotos.com

На тлі почастішання випадків підривів біля та у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам ЗСУ, посилили безпекові заходи.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на відповідь на запит управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ

Дослівно КСВ: "Наразі правоохоронними органами ведеться слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та СП. У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій".

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Деталі: Зазначається, що зокрема йдеться про:

  • посилення патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій;
  • посилення контролю доступу на території військових об’єктів;
  • встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій;
  • додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

Крім цього проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Передісторія:

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  • Біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області увечері 2 лютого стався вибух.
  • 1 лютого у будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП вдень стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень. Згодом СБУ повідомила, що у будівлі ТЦК у Рівному загинув завербований російськими спецслужбами 21-річний безробітний із Житомирщини. Його дистанційно підірвали самі ж росіяни. 
  • 14 грудня 2024 року в місті Дніпро поблизу будівлі ТЦК та СП пролунав вибух. Внаслідок теракту загинув чоловік. Тяжкі поранення отримав ще однин чоловік та двоє поліцейських, які в той час перебували на службі.

ТЦКдиверсанти
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