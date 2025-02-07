На тлі диверсійних підривів у ТЦК та військових частинах посилили заходи безпеки

На тлі почастішання випадків підривів біля та у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам ЗСУ, посилили безпекові заходи.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на відповідь на запит управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ

Дослівно КСВ: "Наразі правоохоронними органами ведеться слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та СП. У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій".

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Деталі: Зазначається, що зокрема йдеться про:

посилення патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій;

посилення контролю доступу на території військових об’єктів;

встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження, а також технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій;

додаткові інструктажі та навчання з особовим складом охорони щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

Крім цього проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Передісторія:

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