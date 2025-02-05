СБУ з'ясувала обставини вибуху в ТЦК Рівного: росіяни дистанційно підірвали свого терориста

Служба безпеки України каже, що встановила обставини вербування терориста, якого російські спецслужби підірвали у будівлі ТЦК у Рівному 1 лютого.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони".

Деталі: За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на Telegram-каналах, зазначають в СБУ.

Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання.

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За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ.

Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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