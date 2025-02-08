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У Росії помер командир, причетний до удару по селу Гроза на Харківщині: його підірвали у січні – ГУР

Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 12:16
У Росії помер командир, причетний до удару по селу Гроза на Харківщині: його підірвали у січні – ГУР
Російський командир Костянтин Нагайко, який був причетний до удару по кафе в селі Гроза на Харківщині у 2023 році. Фото з сайту ГУР

Російський командир Костянтин Нагайко, якого підірвали на початку січня, помер, повідомили у Головному управлінні розвідки. Цей воєнний злочинець був причетний до удару по кафе в селі Гроза на Харківщині у 2023 році, коли загинули 59 цивільних українців.

Джерело: сайт ГУР

Дослівно розвідка: "Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема – до вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер".

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Деталі: Цей російський командир 3 січня отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області РФ, де проходив військову службу.

Розвідка зазначила, що "російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла".

"За кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата", – наголосили у ГУР.

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