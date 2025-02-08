У Росії помер командир, причетний до удару по селу Гроза на Харківщині: його підірвали у січні – ГУР
Російський командир Костянтин Нагайко, якого підірвали на початку січня, помер, повідомили у Головному управлінні розвідки. Цей воєнний злочинець був причетний до удару по кафе в селі Гроза на Харківщині у 2023 році, коли загинули 59 цивільних українців.
Джерело: сайт ГУР
Дослівно розвідка: "Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади ЗС РФ (в/ч 03333) капітан Костянтин Нагайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема – до вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер".
Деталі: Цей російський командир 3 січня отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області РФ, де проходив військову службу.
Розвідка зазначила, що "російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла".
"За кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата", – наголосили у ГУР.
Передісторія:
- 5 жовтня 2023 року росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим. Пізніше ідентифіковали 59 жертв удару.
- Служба безпеки України "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза.