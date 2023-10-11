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СБУ вийшла на зрадників, які навели "Іскандер" на кафе в селі Гроза 

Валентина РоманенкоСереда, 11 жовтня 2023, 10:01
СБУ вийшла на зрадників, які навели Іскандер на кафе в селі Гроза 
загиблі в Грозі. фото Нацполіції

Служба безпеки України "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Джерело: пресслужба СБУпрокуратура Харківщини

Деталі: Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.

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За це фігуранти отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Там одного з них призначили "водієм конвойної групи", іншого – "інспектором дорожньо-патрульної служби".

 
 

Однак, напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора.

За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території.

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Для цього "втемну" залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст та селищ Харківщини.

Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону.

За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію, наголошують у спецслужбі.

 
 

Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам.

Отримані відомості росіяни використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".

Тоді внаслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирних жителі, серед них – малолітня дитина. Ще шестеро цивільних були поранені.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва зловмисники переховуються на території Росії, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.

 

Додатково: Журналісти "Слідства.Інфо" нагадують, що у 2022 році випустили розслідування про цю родину колаборантів, які під час окупації Харківщини перейшли на бік ворога: здавали атовців і допомагали росіянам краще прицілюватися по позиціях ЗСУ.

Передісторія

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Теми: Харківська областьвійнаСБУ
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