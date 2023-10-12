Криміналісти ідентифікували усіх загиблих у Грозі, їх 59 осіб − МВС
Правоохоронці встановили особи усіх 59 загиблих у результаті російського удару по селу Гроза 5 жовтня.
Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Telegram, речник МВС Мар’яна Рева у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Клименка: "Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині. 59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандера в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь".
Деталі: За його словами, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Для цього упродовж 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.
Клименко уточнив, що одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла.
Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.
Речниця МВС уточнила УП, що від удару по Грозі загинули саме 59 осіб, а не 56, як раніше повідомила обласна влада. Ще 5 постраждалих, за її словами, перебувають у лікарнях.
Що було раніше: Служба безпеки України повідомила, що "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.
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Передісторія:
- 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.
- Станом на ранок 6 жовтня було відомо про 52 загиблих. Серед загиблих – вдова і син військового, за яким були поминки після його перепоховання в рідному селі. Син перепохованого був колишнім військовим, що демобілізувався, – він загинув разом із дружиною.
- Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.
- Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав мотивом удару по Грозі те, що там був похорон нібито "високопоставленого українського націоналіста".